Окупанти ведуть підготовчі роботи у порту Маріуполя для переправи краденого з України зерна. Йдеться про об'єми у майже п'ять мільйонів тонн.

Про це повідомляє “Спротив“.

Зазначається, що з початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тисяч тонн. У загальній кількості сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тисяч тонн.

Зокрема, фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 мільйона тонн.

“Ворог чітко виконує план по путінській “демілітаризації України”, вивозячи з нашої землі насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи “Азовсталі” у Маріуполі”, — зауважують в “Спротиві”.

Раніше Центр нацспротиву писав про те, що крадіжки українського хліба з тимчасово окупованих територій України відбуваються під керівництвом російських військових чиновників та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю із ворогом.