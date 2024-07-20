Про це повідомляє “Спротив“.
Зазначається, що з початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тисяч тонн. У загальній кількості сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тисяч тонн.
Зокрема, фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 мільйона тонн.
“Ворог чітко виконує план по путінській “демілітаризації України”, вивозячи з нашої землі насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи “Азовсталі” у Маріуполі”, — зауважують в “Спротиві”.
Раніше Центр нацспротиву писав про те, що крадіжки українського хліба з тимчасово окупованих територій України відбуваються під керівництвом російських військових чиновників та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю із ворогом.
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