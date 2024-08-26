Про це повідомляє пресцентр ОТУ “Харків”.

Як зазначається, Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює перегрупування штурмових груп особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії на передових позиціях, проводить евакуацію втрат та заходи логістичного забезпечення.

Поблизу Лукʼянців ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності з метою продовження штурмових дій.

“В районі Стариці та Огірцевого противник проводить заходи інженерного обладнання захисних споруд на позиціях 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44 армійського корпусу. В районі лісового масиву намагається облаштувати стартові позиції БпЛА”, – йдеться у повідомленні. “У Вовчанську російські окупанти проводять повітряну розвідку за допомогою БпЛА, нарощують систему зв’язку, готуються до поновлення штурмових дій з метою відновлення втраченого положення, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю”, – додають в ОТУ “Харків”.

Також зазначається, що протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення. Окупанти завдали 3 ракетні удари та 2 авіаудари з використанням 1 КАБу та 2-х некерованих авіаційних ракет. Також завдали 48 ударів дронами-камікадзе та 341 раз обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

За даними ОТУ “Харків”, втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становили 93 особи.

еребої з водопостачанням.