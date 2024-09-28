Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина.
За його словами, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами.
“Це такі ознаки підготовки, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії”, — додав речник.
Волошин додає, що наразі спостерігається зосередження ворожих штурмових груп на передових позиціях.
“Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, у районі Приютного”, – сказав він.
Речник зазначив, що за даними української розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях. За його словами, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами.
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