На Запорізькому напрямку спостерігається активне перекидання техніки ворога та зосередження живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина.

За його словами, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами.

“Це такі ознаки підготовки, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії”, — додав речник.

Волошин додає, що наразі спостерігається зосередження ворожих штурмових груп на передових позиціях.

“Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, у районі Приютного”, – сказав він.

Речник зазначив, що за даними української розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях. За його словами, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами.