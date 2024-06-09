Росія планує об'єднати окуповані території чотирьох областей України та півострів Крим в один федеральний округ. В Кремлі вже придумали нову назву цій території – "Новоросія".

Про це написав очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Окуповані Росією території чотирьох областей і АР Крим збираються об’єднати у федеральний округ. Обрати йому назву місцевим жителям навіть не пропонують, бо поки існує лише один варіант – «Новоросія», – йдеться у дописі.

Лисогор зауважив, що на законодавчому рівні федеральні округи не є суб’єктами Російської Федерації та не передбачені її конституцією. Їх просто вважають адміністративно-територіальними одиницями нового типу – без правового статусу, пояснив очільник ОВА.

Також він додав, що з 1 липня у так званій «ЛНР» окупаційна влада збираються підняти тарифи на житлово-комунальні послуги.

«Аби зменшити обурення населення, назвали це індексацією. Ціни мають зрости до 30%», – повідомив посадовець.