Про це пише військовий аналітик, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

За його словами, російське командування готує на осінь (жовтень – можливо листопад) “окончательное решение Курского вопроса”. Для цього командуванню окупантів потрібно буде розгорнути на Курському напрямку цільне структуроване угрупування військ, основу якого мають складати мотострілецькі й танкові війська.

“Тобто противнику необхідно протягом найближчого часу провести оперативне розгортання на цьому напрямку визначеного комплекту (угрупування) військ (сил), здатного вирішити завдання із витіснення ЗСУ за межі державного кордону. Більше того, в рамках підготовки до цих дій росіянам доведеться достатньо серйозно переформатувати свою систему бойового та оперативного управління на цьому напрямку. Вже сьогодні, достатньо очевидно, що існуюча просто є нефективною. А я б навіть сказав – неадекватною”, – пише Машовець.

За його спостереженням, противник уже активно готує та облаштовує район своїх майбутніх наступальних дій на Курському напрямку.

Машовець вважає, що в рамках підготовки до масштабних наступальних дій у Курській області противник намагається діями вже розгорнутого на цьому напрямку угруповання створити собі зручні умови для подальшого зосередження та розгортання військ, тобто взяти під свій контроль визначені рубежі та райони.