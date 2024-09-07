Окупанти захопили довколишні населені пункти і наступного місяця можуть створити загрозу Вугледару.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

Вугледар залишався стратегічною метою для російських військ, оскільки його оборона дозволяла українським силам стримувати ворожі наступи на півдні Донеччини. Раніше росіяни неодноразово намагалися штурмувати місто, що призводило до значних втрат з їхнього боку заради захоплення невеликих територій.

Проте, у серпні 2024 року російські війська змогли просунутися на схід і захід від Вугледара, захопивши село Пречистівка та ведучи бої за Водяне. За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, продовжить свої наступальні дії навколо Вугледара в найближчі місяці, створюючи загрозу для самого міста.

Вугледар був довгостроковою ціллю для російських військ. Оборона міста дозволяла українським військовим стримувати ворожі наступи на півдні Донеччини.

Припускають, що наступного місяця Росія, ймовірно, продовжить спроби просуватися біля міста і загрожуватиме самому Вуглдедарові.