Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Щодо Левадного: дійсно, на тій ділянці лінії боєзіткнення, після Вугледару, армія РФ наростила певні зусилля, провела перегрупування і провела масовані штурмові дії. Внаслідок чого мала частковий успіх, тобто вклинилась в українську оборону на глибину приблизно взводного-опорного пункту”, — сказав він.

За словами Волошина, нині Сили оборони проводять стабілізаційні заходи аби відновити положення.

“Нині усі командні висоти, які є на цій ділянці, вони під контролем ЗСУ і триває оборонна операція щодо відновлення положення”, — додав Волошин.

Також він зазначив, що російські військові наразі не створили наступальне угрупування задля наступу на місто Запоріжжя:

“За даними розвідки, нині наступальних угрупувань наразі не виявлено, але звичайно логічно, що противник намагатиметься на власну користь перекроїти конфігурацію лінії боєзіткнення, підтягнути сили і засоби ближче до таких великих міст, як Запоріжжя, щоб наносити ураження по них”, — додав речник Сил оборони Півдня.