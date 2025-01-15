Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зокрема, російські окупанти здійснили пуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС, Ту-22, МіГ-31К, а також запустили “Калібри” з Чорного моря.
Вибухи чули у Харкові, Черкаській області та на Івано-Франківщині. Вночі Україна також зазнала атаки дронів “Шахед”.
Як повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, Повітряні сили країни підняли винищувачі у відповідь на масований ракетний обстріл України.
Крім того, польські військові привели у стан найвищої бойової готовності наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
“Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами”, — зазначається у заяві.
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