Сьогодні, 15 січня, росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами. Російські ракети "Калібр" рухаються в західному напрямку. Загроза зберігається для Львівської, Вінницької, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та інших областей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, російські окупанти здійснили пуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС, Ту-22, МіГ-31К, а також запустили “Калібри” з Чорного моря.

Вибухи чули у Харкові, Черкаській області та на Івано-Франківщині. Вночі Україна також зазнала атаки дронів “Шахед”.

Як повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, Повітряні сили країни підняли винищувачі у відповідь на масований ракетний обстріл України.

Крім того, польські військові привели у стан найвищої бойової готовності наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.