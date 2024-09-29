Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

За його даними, попередньо відомо про п’ятьох поранених. 

“Усі деталі уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях”, написав він близько 7-ї години ранку. 

У наступному дописі Федоров додав, що ворог завдав по Запоріжжю понад десять ударів.

“Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди”, зазначив він.

Станом на 07:29 було оголошено відбій повітряної тривоги по Запорізькій області.