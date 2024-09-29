Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.
За його даними, попередньо відомо про п’ятьох поранених.
“Усі деталі уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях”, – написав він близько 7-ї години ранку.
У наступному дописі Федоров додав, що ворог завдав по Запоріжжю понад десять ударів.
“Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди”, – зазначив він.
Станом на 07:29 було оголошено відбій повітряної тривоги по Запорізькій області.
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