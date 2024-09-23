Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.
“Вночі ворог підступно обстріляв населені пункти Запорізької області. Попередньо наніс авіаудари КАБами по Запоріжжю – вперше в історії обласного центру”, – написав він.
Посадовець акцентував, що жителям Запоріжжя тепер необхідно бути ще більш обачними під час повітряних тривог:
- перебувати в укриттях, але якщо це неможливо – дотримуватися правил двох стін;
- уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних джерелах інформації.
Ввечері 22 вересня у Запоріжжі було чути вибухи – перед цим окупанти запустили КАБи. Згодом стало відомо, що через удар по обласному центру є поранені та руйнування.
Загальна кількість постраждалих сягнула 21 людини, пошкоджено 40 житлових багатоквартирних будинків, а також об’єкти соціальної сфери та інфраструктури.
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