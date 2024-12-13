Росія активно виробляє хімічні гранати сльозогінної дії типу РГ-Во. Потужності РФ дозволяють виготовляти 15–20 нових гранат кожні 15 хвилин. Це виробництво розгорнули трохи більш ніж рік тому.

Про це повідомив Артем Власюк, начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ, передає “NV”.

Попри наявність ресурсів, Росія утримується від використання летальних бойових отруйних речовин, які занесені до списків Конвенції про заборону хімічної зброї. Це пояснюється тим, що ідентифікація таких речовин є відносно простою, і це створює додаткові проблеми для агресора в разі звинувачень.

З огляду на це окупанти “вирішили не створювати собі додаткових проблем з розвінчуванням звинувачень у застосуванні хімічної зброї в класичному вигляді”.

“Разом з тим не виключається можливість модифікувати засоби боротьби з заворушеннями з додаванням небезпечних речовин, які більш небезпечні, ніж вже існуючі штатні, як CS (Хлорбензальмалонодинитрил) та CN (Хлорацетофенон)”, — додав Власюк.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення понад 2 тисячі українських військових отримали отруєння хімічними речовинами.