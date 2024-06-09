Російські загарбники перебудовують навчання на тимчасово окупованій частині Запорізької області на воєнні потреби. Нова “навчальна” програма, націлена на пропаганду військової тематики, стартуватиме з 1 вересня.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

“Освіта на захоплених територіях давно знищена – залишилася лише пропаганда. Але відвідувати школи треба обов’язково – інакше батьків позбавлять батьківських прав, – пояснив Федоров.

Він зауважив, що до класів запрошують учасників загарбницької війни, так званих ветеранів СВО, які читають школярам лекції й тим самим популяризують розв’язану Кремлем війну проти України.

З 1 вересня, за словами очільника ОВА, росіяни запроваджують нову шкільну “програму” з військової складової, а саме:

на уроках замість безпеки життєдіяльності навчатимуть стройовій підготовці та тактиці ведення бою;

з минулого повернулася “зарниця” (радянська спортивно-військова гра) разом із нормами ГТО (Всеросійський фізкультурно-спортивний комплекс «Готов до праці та оборони», – ред.);

школярів змушуватимуть розвивати “наукові проєкти”, пов’язані зі створенням та управлінням БпЛА.

Крім того, за даними Федорова, кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби будуть відкриті при цивільних вишах.

“Там готуватимуть офіцерів для ворожої армії”, – уточнив Федоров.