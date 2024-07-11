Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти підготували законопроєкт “про патріотичне виховання”, який передбачає обов’язкову участь школярів у кремлівських рухах на кшталт тих, що відбувалися за часів СРСР.
“Це спрямовано на промивання мізків українських дітей для підготовки їх до майбутніх війн”, – наголошують в ЦНС.
В Центрі нацспротиву зауважують, що законопроєкт буде побудований на нацистських ідеях переваги російської нації та антизахідній риториці, виховуючи ненависть до інших. Особлива увага приділяється мілітаризації підлітків.
Раніше ЦНС інформував про те, що росіяни вербують підлітків на фейкових медіа й залучають їх до пропагандистської роботи.
- З ТОТ повернули десятьох українських дітей
- “Новоросія” – так росіяни хочуть назвати ТОТ України
- Окупанти на ТОТ роздають безкоштовні пропагандистські газети, але під розпис, — ЦНС