Російські загарбники прагнуть знищити самоідентичність місцевого населення на окупованих територіях. Для цього вводять обов'язкове навчання на зразок радянського комсомолу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти підготували законопроєкт “про патріотичне виховання”, який передбачає обов’язкову участь школярів у кремлівських рухах на кшталт тих, що відбувалися за часів СРСР.

“Це спрямовано на промивання мізків українських дітей для підготовки їх до майбутніх війн”, – наголошують в ЦНС.

В Центрі нацспротиву зауважують, що законопроєкт буде побудований на нацистських ідеях переваги російської нації та антизахідній риториці, виховуючи ненависть до інших. Особлива увага приділяється мілітаризації підлітків.

Раніше ЦНС інформував про те, що росіяни вербують підлітків на фейкових медіа й залучають їх до пропагандистської роботи.