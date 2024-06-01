На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель. Це робиться для того, аби контролювати українські землі та змусити власників паїв оформлювати документи згідно з чинним російським законодавством.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що кожен сільський голова окупаційної влади зобов’язаний подати інформацію про наявність у підпорядкуванні сільської ради таких угідь у фейкове міністерство сільського господарства “молодой республіки”.

Також колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють. При цьому не має значення чи встигли власники паїв оформити на них документи відповідно до кремлівського законодавства.

“Уся земля буде на контролі ворога”, – наголошують у дописі.

В ЦНС зауважують, що росіяни систематично ведуть політику залякування місцевих.

“Окупанти, посилаючись на закони воєнного стану, готують плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм “сподобалося”, – інформують у Центрі.

Водночас ЦНС нагадує, що кожен, хто допомагає ворогу відбирати власність українців, сам буде позбавлений майна, адже конфіскація майна є однією з мір покарань за колабораціонізм.