Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними ЦНС, школярів закликають після випуску проходити скорочені курси, а по досягненні ними повноліття пропонують служити в окупаційній поліції на нижчих посадах.
Зазначається, що вступ до так званої “академії МВС” у Донецьку проводиться без іспитів, аби такі “випускники” згодом стали ляльковими офіцерами.
“Росія прагне заманити молодь, обіцяючи швидкий кар’єрний ріст. Але соціальний ліфт у цій системі працює лише для тих, хто готовий беззастережно служити режиму. При цьому таке “служіння” зазвичай короткотривале й небезпечне для здоров’я”, — пояснюють в ЦНС.
Нагадаємо, на окупованій Луганщині росіяни зробили обов’язковою участь студентів у кремлівському “Русі перших”.
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