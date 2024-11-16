На тимчасово окупованих територіях російські загарбники зіткнулися з дефіцитом кадрів у своїх репресивних структурах і тепер намагаються заповнити його молоддю.

Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними ЦНС, школярів закликають після випуску проходити скорочені курси, а по досягненні ними повноліття пропонують служити в окупаційній поліції на нижчих посадах.

Зазначається, що вступ до так званої “академії МВС” у Донецьку проводиться без іспитів, аби такі “випускники” згодом стали ляльковими офіцерами.

“Росія прагне заманити молодь, обіцяючи швидкий кар’єрний ріст. Але соціальний ліфт у цій системі працює лише для тих, хто готовий беззастережно служити режиму. При цьому таке “служіння” зазвичай короткотривале й небезпечне для здоров’я”, — пояснюють в ЦНС.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині росіяни зробили обов’язковою участь студентів у кремлівському “Русі перших”.