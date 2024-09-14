Про це йдеться у заяві генерального прокурора Андрія Костіна.
“Держава-агресор на окупованих територіях проводить ідеологічну обробку українських дітей, зокрема залучаючи їх до парамілітарних організацій”, — сказав Костін.
Зазначається, що за фактами пропаганди та мілітаризації дітей розслідується 11 кримінальних проваджень, дев’ять обвинувальних актів скеровано до суду, а чотири особи вже засуджено.
“Дітям видають російські паспорти та замінюють дані, їх “перевиховують” у дусі російської пропаганди, затягують в “Юнармію” та інші парамілітарні організації. Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей. Згідно з наказом міністра освіти Росії, неповнолітніх членів “Юнармії” можна залучати до бойових дій проти України”, — наголосив Костін.
Генпрокурор зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано близько чотирьох тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей.
“Найбільша кількість — у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Вони стосуються, в тому числі фактів викрадення і позбавлення волі, примусової депортації, сексуального насильства. За воєнні злочини проти дітей повідомлено про підозру 54 особам. Щодо 44 осіб розслідування завершено, справи передані до суду. 31 воєнного злочинця засуджено. І ця робота постійно триває”, — підсумував Костін.
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