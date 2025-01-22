На Будапештському міжнародному фестивалі документального кіно (BIDF), запланованому на 1–2 лютого 2025 року, планують показати фільм російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Український інститут закликав організаторів фестивалю скасувати показ через його пропагандистський характер.

Заяву опублікували на сайті УІ.

Зазначається, що стрічка “Росіяни на війні” свідомо спотворює реальність війни Росії проти України, чим вводить в оману глядачів та просуває наративи російської пропаганди.

УІ наголошує, що фільм представляє російських солдатів як “маленьких звичайних людей”, тим самим виправдовуючи їхні дії, та знімаючи з них відповідальність за воєнні злочини.

“Документальний фільм повністю ігнорує звірства, вчинені російськими солдатами в Україні, яких зображують „маленькими звичайними людьми“, які не можуть впливати чи вирішувати щось навколо себе. Таке зображення є спробою обілити їх і зняти з них відповідальність за вбивства, зґвалтування, тортури, грабунок, примусову депортацію дітей та масове знищення українських міст“, — зазначили у заяві.

Також у заяві підкреслюється, що режисерка порушила українське законодавство, відвідавши тимчасово окуповану територію без дозволу української влади. У своєму інтерв’ю для The Globe and Mail Трофімова визнала, що не отримувала такого дозволу. Тож є всі підстави вважати, що саме російські військові чи уряд сприяли її поїздці.

В Українському інституті наголошують, це підриває довіру до фільму, ставить під сумнів наміри його творців і робить будь-який показ цієї стрічки незаконним.

“Поважаючи високу репутацію та доброчесність BIDF, ми закликаємо вас наслідувати приклад інших великих міжнародних фестивалів, які відмовилися показувати цей фільм з моменту його виходу в прокат. Ми вважаємо, що фестивалі не можуть використовуватися як платформа для просування російської пропаганди”, — йдеться у заяві.

BIDF — міжнародний конкурс креативних документальних фільмів, де представлені роботи з усього світу. У 2025 році фестиваль відбудеться 1 та 2 лютого.