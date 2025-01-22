Заяву опублікували на сайті УІ.
Зазначається, що стрічка “Росіяни на війні” свідомо спотворює реальність війни Росії проти України, чим вводить в оману глядачів та просуває наративи російської пропаганди.
УІ наголошує, що фільм представляє російських солдатів як “маленьких звичайних людей”, тим самим виправдовуючи їхні дії, та знімаючи з них відповідальність за воєнні злочини.
“Документальний фільм повністю ігнорує звірства, вчинені російськими солдатами в Україні, яких зображують „маленькими звичайними людьми“, які не можуть впливати чи вирішувати щось навколо себе. Таке зображення є спробою обілити їх і зняти з них відповідальність за вбивства, зґвалтування, тортури, грабунок, примусову депортацію дітей та масове знищення українських міст“, — зазначили у заяві.
Також у заяві підкреслюється, що режисерка порушила українське законодавство, відвідавши тимчасово окуповану територію без дозволу української влади. У своєму інтерв’ю для The Globe and Mail Трофімова визнала, що не отримувала такого дозволу. Тож є всі підстави вважати, що саме російські військові чи уряд сприяли її поїздці.
В Українському інституті наголошують, це підриває довіру до фільму, ставить під сумнів наміри його творців і робить будь-який показ цієї стрічки незаконним.
“Поважаючи високу репутацію та доброчесність BIDF, ми закликаємо вас наслідувати приклад інших великих міжнародних фестивалів, які відмовилися показувати цей фільм з моменту його виходу в прокат. Ми вважаємо, що фестивалі не можуть використовуватися як платформа для просування російської пропаганди”, — йдеться у заяві.
BIDF — міжнародний конкурс креативних документальних фільмів, де представлені роботи з усього світу. У 2025 році фестиваль відбудеться 1 та 2 лютого.
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