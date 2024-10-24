Про це повідомляє Національна гвардія України.
Зазначається, що групи піхоти противника намагаються проникнути в Селидове зі східних околиць. Однак українські захисники стійко тримають оборону, успішно відбиваючи атаки та не дозволяючи ворогу закріпитися, встановити спостережні пункти чи вогневі позиції.
“Минулої доби росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Гвардійці знищили 118 окупантів, відбиваючи ці атаки ( 52 з них – безповоротні втрати ворога, решта – санітарні).”, – йдеться у повідомленні.
Також ворог активно застосовує авіацію по Селидовому, околиці міста регулярно зазнають артилерійських обстрілів. 23 жовтня на Покровському відтинку фронту Сили оборони відбили 38 штурмів росіян.
За минулу добу підрозділам Нацгвардії вдалося знищити: 1 танк, 5 одиниць бронетехніки, 9 автівок, 2 склади БК та 1 станцію РЕБ ворога.
Нагадуємо, що 24 жовтня Офіс Генпрокурора повідомив про розстріл окупантами 4 бійців НГУ поблизу населеного пункту Селидове.
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