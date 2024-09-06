Російські війська активізували спроби захопити Курахове і Вугледар на Донеччині, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що “останнім часом російські війська активізували наступальні зусилля, спрямовані на ліквідацію широкого виступу на захід та південний захід від Донецька, а також просування до траси Н-15 (Донецьк – Запоріжжя) й уздовж неї”.

Аналітики вважають, що “скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг оборони ЗСУ навколо Вугледара, ймовірно, мають на меті посилити тиск на українські сили, що обороняються на заході Донецької області, і створити умови для подальших успіхів у пріоритетних наступальних зусиллях Росії на Покровському напрямку”.

У звіті вказується, що станом на 1 вересня російські війська суттєво активізували свої наступальні операції біля Вугледара на південний захід від Донецька і на сьогодні досягли незначних тактичних успіхів у цьому районі.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в центр Пречистівки на захід від Вугледара під час механізованого штурму силами близько роти. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що військовослужбовці 40-ї морської піхотної бригади підіймають російський прапор у північно-західній частині Пречистівки. Це свідчить про те, що російські війська, ймовірно, захопили цей населений пункт”, – наголошують у звіті.

Аналітики оцінюють, що в найближчій перспективі, ймовірно, не знижуватимуться темпи наступу Росії й в інших частинах Донецької області.