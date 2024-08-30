У рамках наступальної операції із захоплення Покровська армія РФ наразі здійснює дві тактичні операції. Окупанти намагаються оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Перша тактична операція вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограду і просування до околиць Покровська.

Друга тактична операція вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська спрямована на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.

Російське військове командування, ймовірно, розглядає обидві ці тактичні операції як бажані передумови для початку інтенсивних наступальних дій на сам Покровськ.

Нещодавно російські війська оточили українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища і змусили українські війська відступити з обмежених позицій в цьому районі.

Ймовірно, вони сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно велике місто Мирноград і його околиці.