Російські війська намагаються прорватися до населеного пункту Курахівка, а також продовжує рухатися в глибину міста Гірник Донецької області.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

Зазначається, що противник намагається прорватися в населений пункт Курахівка і робить це з різних сторін, зокрема, з Гірника, Желанного другого та Зоряного.

“Ситуація ускладнюється, адже ворог підтягнув туди сили та здійснює постійний тиск на позиції українських військових”, – додали аналітики.

Не краща ситуація наразі навколо міста Гірник, де ворог має певні просування на північних околицях і продовжує рухатися в глибину населеного пункту, з метою його повного зайняття.

“Там зараз бійцям Сил Оборони дуже нелегко. Спочатку кацапи активізували артилерію, а тепер реалізовують в повній мірі своє угрупування, яке вони туди стягнули для штурму міста”, – зазначили в DeepState.

Про складну ситуацію на Курахівському напрямку повідомляв сьогодні Генштаб ЗСУ. Станом на 22:00 ворог, за підтримки авіації 50 разів атакував українські позиції поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 17 боєзіткнень.