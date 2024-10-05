Про це розповів в етері КИЇВ24 пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ “Кара-Даг” Віталій Міловідов.

За його словами, Селидове розташоване на вигідних висотах, тому воно — дуже важливий для оборони Покровського напрямку, ворог буде намагатися здійснювати захоплення цього міста.

Віталій Міловідов пояснює, що росіяни будуть намагатись взяти населений пункт, створивши умови для напівоточення. Наразі, за словами Міловідова, фіксуються просування росіян південніше і північніше Селидового.

“Ворог має просування живої сили, і їхнє закріплення на деяких ділянках стає сильнішим, тому застосовується більше FPV-дронів, застосовується більше артилерійських боєприпасів, скидів, тому нарощується темп вогневого придушування українських позицій”, — сказав Міловідов.

Пресофіцер зазначає, що південніше розташовані невеликі села та селища маленького міського типу.

“Це шахтарський край, тому тут агломерація велика й один населений пункт перетікає в інший”, — додав він.

Нагадаємо, що в американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські війська на Покровському напрямку виконують дві тактичні операції. Одна з них проходить вздовж лінії “Селидове — Українськ — Гірник” на південний схід від Покровська і спрямована на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.