Попри спроби окупантів повернути під свій контроль деякі населені пункти на Харківщині, Сили оборони дають відсіч ворогу. Українські сили контролюють всі логістичні шляхи російських загарбників і змушують їх переміщуватися пішки.

Про це повідомив начальник відділення планування 13-го батальйону реактивної артилерії Хартія Антон Баєв в ефірі телемарафону.

“Вони не полишають спроб робити щось 24/7, щоб повертати свої позиції, але підвезення людей на бронетехніці не таке ефективне — ми контролюємо всі логістичні шляхи противника і змушуємо їх переміщуватися пішки”, — сказав Баєв.

Додамо, що за даними Генштабу на Харківському напрямку від початку доби російські терористи тричі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Минулої доби на Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.