Про це повідомив начальник відділення планування 13-го батальйону реактивної артилерії Хартія Антон Баєв в ефірі телемарафону.
“Вони не полишають спроб робити щось 24/7, щоб повертати свої позиції, але підвезення людей на бронетехніці не таке ефективне — ми контролюємо всі логістичні шляхи противника і змушуємо їх переміщуватися пішки”, — сказав Баєв.
Додамо, що за даними Генштабу на Харківському напрямку від початку доби російські терористи тричі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Минулої доби на Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.
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