Російські агенти намагаються використати для диверсій рідних полонених українських військових, маніпулюючи та погрожуючи їм.

Про це пише ВВС.

Видання розповідає історію киянки Світлани.

Жінка понад два роки чекала звісток про свого чоловіка Діму, військового медика, захопленого Росією, коли раптом їй зателефонували.

“Мені зателефонували з українського номера. Я відповіла, чоловік представився Дмитром. Він говорив з російським акцентом”, — розповідає Світлана.

Він сказав: «Ти можеш або спалити військкомат, або підпалити військову машину, або зробити диверсію в електрощитовій Укрзалізниці». Був ще один варіант: розкрити розташування найближчих підрозділів протиповітряної оборони.

Жінка звернулася до Служби безпеки України, де їй сказали тягнути час, поки вони проводять розслідування.

Пізніше співробітники СБУ повідомили Світлані, що чоловік, з яким вона розмовляла, дійсно перебуває в Росії, і їй слід припинити з ним спілкування. Світлана сказала Дмитру, що передумала.

“Тоді почалися погрози, він сказав, що мого чоловіка вб’ють, і я його більше ніколи не побачу. Кілька днів він дзвонив і казав: “Твого чоловіка катують, і це твоя вина!”, — розповіла жінка.

Подібні дзвінки отримували ще десятки родичів українських військовополонених. Петро Яценко з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими каже, що російські агенти намагаються встановити контакти з близько 50% усіх сімей військовополонених.

Джерело в українській розвідці повідомило ВВС, що випадків, коли родичі погоджуються працювати з Росією, небагато.

А в СБУ зазначили, що співпраця з російськими агентами «жодним чином не полегшує становище ув’язнених, навпаки, може значно ускладнити їхні шанси на обмін».

Чоловіка Світлани Дмитра звільнили з полону трохи більш як три місяці тому.