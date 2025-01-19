Про це пише ВВС.
Видання розповідає історію киянки Світлани.
Жінка понад два роки чекала звісток про свого чоловіка Діму, військового медика, захопленого Росією, коли раптом їй зателефонували.
“Мені зателефонували з українського номера. Я відповіла, чоловік представився Дмитром. Він говорив з російським акцентом”, — розповідає Світлана.
Він сказав: «Ти можеш або спалити військкомат, або підпалити військову машину, або зробити диверсію в електрощитовій Укрзалізниці». Був ще один варіант: розкрити розташування найближчих підрозділів протиповітряної оборони.
Жінка звернулася до Служби безпеки України, де їй сказали тягнути час, поки вони проводять розслідування.
Пізніше співробітники СБУ повідомили Світлані, що чоловік, з яким вона розмовляла, дійсно перебуває в Росії, і їй слід припинити з ним спілкування. Світлана сказала Дмитру, що передумала.
“Тоді почалися погрози, він сказав, що мого чоловіка вб’ють, і я його більше ніколи не побачу. Кілька днів він дзвонив і казав: “Твого чоловіка катують, і це твоя вина!”, — розповіла жінка.
Подібні дзвінки отримували ще десятки родичів українських військовополонених. Петро Яценко з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими каже, що російські агенти намагаються встановити контакти з близько 50% усіх сімей військовополонених.
Джерело в українській розвідці повідомило ВВС, що випадків, коли родичі погоджуються працювати з Росією, небагато.
А в СБУ зазначили, що співпраця з російськими агентами «жодним чином не полегшує становище ув’язнених, навпаки, може значно ускладнити їхні шанси на обмін».
Чоловіка Світлани Дмитра звільнили з полону трохи більш як три місяці тому.