Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загалом окупанти залучили близько 15 одиниць техніки, серед яких були танки, бойові броньовані машини та установка для розмінування УР-77.
“Починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог залучили близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77”, — йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, частина солдатів РФ була одягнена у форму ЗСУ, що є порушенням міжнародних законів і норм ведення війни та розцінюється як воєнний злочин.
“Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БПЛА. Вдячність усім воїнам за сміливість та стійкість!” — додали в командуванні ЗСУ.
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