Російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону ЗСУ на Купʼянському напрямку, переодягнувшись у форму українських військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом окупанти залучили близько 15 одиниць техніки, серед яких були танки, бойові броньовані машини та установка для розмінування УР-77.

“Починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог залучили близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77”, — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, частина солдатів РФ була одягнена у форму ЗСУ, що є порушенням міжнародних законів і норм ведення війни та розцінюється як воєнний злочин.