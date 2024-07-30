Росіяни намагалися вкинути в одеське видання статтю з низкою неправдивих заяв про ситуацію на фронті та мобілізацію в Україні, видаючи її за матеріал від імені Головного управління розвідки Міноборони.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що лист від нібито ГУР надійшов 26 липня на електронну пошту інтернет-видання Odessa Online. У ньому головній редакторці пропонувалося опублікувати статтю під назвою “Настав час повертати своє!”.

Нібито працівник ГУР, на ім’я Олександр Голоднюк навіть обіцяв за публікацію грошову винагороду. Оплата буцімто мала надійти від заступника начальника ГУР МО Віктора Зайцева.

У розвідці Центру повідомили, що жодних подібних листів не направляли.

Стратком зауважує, що стаття має явні ознаки російського “вкиду”, адже у ній описується несприятлива ситуація на фронті, а у зриві мобілізації звинувачують керівництво країни.

У матеріалі також стверджується, що нібито:

військове командування бере на себе повноваження щодо мобілізації;

заохочується інформування правоохоронних органів про людей, які ухиляються від виконання конституційного обов’язку;

стверджується, що представники ТЦК мають дозвіл на використання без будь-яких підстав зброї для затримання військовозобов’язаних.

“Таким чином пропагандисти хочуть викликати супротив серед громадян щодо вступу до лав ЗСУ. Та створити панічні настрої та бажання покинути Україну. Розповсюдження псевдостатті від ГУР не допущено”, — наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.