Росіяни завдали ударів по Харкову, зокрема, по житловій забудові у центрі міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова», – зазначив він.

Синєгубов зауважив, що є влучання біля житлових будинків. Наразі триває огляд. За інформацією медиків, станом на 16.30, дані про постраждалих не надходили.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що вороги вдарили по житловій висотці у центрі міста.

Раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (“Генерал Марсель”) інформував про пуски російських КАБів по Харкову.