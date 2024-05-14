Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова», – зазначив він.
Синєгубов зауважив, що є влучання біля житлових будинків. Наразі триває огляд. За інформацією медиків, станом на 16.30, дані про постраждалих не надходили.
Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що вороги вдарили по житловій висотці у центрі міста.
Раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (“Генерал Марсель”) інформував про пуски російських КАБів по Харкову.
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