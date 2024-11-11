Допис у її Facebook.
У знайомого сестра в Росії. Після повномасштабного вторгнення спілкування між ними, яке й до того було нечастим, припинилося. Аж ось у нього ювілей, і вона телефонує привітати.
– Не переживай, каже, – тепер Америка більше не буде розпалювати війну, і вона скоро скінчиться.
– До чого тут Америка? Це ж ви, сволоти, напали на сусідню державу, яка вам нічого поганого не зробила.
– Що ти таке кажеш? Ми ні на кого не нападали. На нас напали! Частина Курської області окупована! Що ти на це скажеш?
Далі розмови не було, він просто її згорнув.
Але ж, чорт забирай, як показово.
Думаєте, вона божевільна?
Чи настільки темна, що нічого не чула про те, що бойові дії в Україні тривають вже друге десятиріччя?
Та ніхріна.
Коли ічкерійці, стікаючи кров’ю, благали світ про допомогу, вони чули у відповідь: “Це внутрішня справа Росії, вона воює на своїй території”. На жаль і на горе для них, Чечня справді була і поки що є міжнародно визнаною територією Росії.
Україна ні, але різниці росіяни не бачать. У їхніх міркуваннях є своя логіка. Вони вважають себе спадкоємцями СССР, до складу якого входили українські землі. І реально переконані, що Росія нікуди не вторгалася, що її війська наводять порядок на своїй території, на якій за натівські гроші розгулялись бандерівці (як у Чечні якісь прийшлі звідкілясь вахабіти). КТО (контртерористична операція), яка тепер називається СВО, трохи затягнулась (мабуть, тому, що “наші мальчікі” змушені діяти дуже обережно, щоб не постраждало мирне населення). Тим часом бандерівці зовсім охрініли і разом з НАТО без усякого приводу вчинили теракт в Росії, окупувавши частину Курської області.
Це реально їхній світогляд, їм його не Путін нав’язав. І після закінчення війни цей світогляд нікуди не дінеться. Німцям їхнє світобачення силоміць поміняли, але ж їх окупували перед тим і поділили навпіл, а найбільш помітних носіїв світогляду повісили. І пішло на це все кілька десятиліть. До речі, окупували і змусили платити після війни абсолютно всіх німців, а не лише прихильників Гітлера.
Те, що нібито проти нас воює Путін – ліберальна маячня. Проти нас воює російський народ. І відповідати буде теж російський народ. Путін до цього навряд чи доживе, а от вони відповідатимуть.