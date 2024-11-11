Допис у її Facebook

У знайомого сестра в Росії. Після повномасштабного вторгнення спілкування між ними, яке й до того було нечастим, припинилося. Аж ось у нього ювілей, і вона телефонує привітати.

– Не переживай, каже, – тепер Америка більше не буде розпалювати війну, і вона скоро скінчиться.

– До чого тут Америка? Це ж ви, сволоти, напали на сусідню державу, яка вам нічого поганого не зробила.

– Що ти таке кажеш? Ми ні на кого не нападали. На нас напали! Частина Курської області окупована! Що ти на це скажеш?