Росія перешкоджає виїзду своїх громадян із зони бойових дій на Курщині, зокрема, з Суджі, не даючи їм пройти через "зелений коридор".

Про це розповів речник Оперативно-тактичного угрупування військ «Сіверськ» Вадим Мисник.

Вадим Мисник зазначає, що українські бійці активно спілкуються з місцевими жителями, демонструючи їм фотовиставки та фільми про руйнування в Україні, спричинені російською агресією.

Хоча думки людей різняться, більшість з них не розуміє ситуацію і прагне миру, бажаючи уникнути політики.

Росіяни висловлюють бажання отримати можливість виїхати з небезпечних зон, але стикаються з перешкодами з боку Росії.

Місцеві жителі не можуть зрозуміти, чому ворог атакує їхні міста і села, де немає військових, наводячи приклади руйнувань, таких як льодова арена та школа-інтернат.

Мисник повідомив, що українські Сили оборони намагаються створити умови для нормального життя населення на контрольованих Росією територіях, проте більшість мешканців Суджі змушені ночувати в підвалах через посилення обстрілів з боку РФ.

Він наголосив, що гуманітарна ситуація складна, оскільки Росія обстрілює свої ж населені пункти, і підкреслив, що Україна дотримується Міжнародного гуманітарного права, забезпечуючи місцевих жителів продуктами, медикаментами та водою.