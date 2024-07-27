Росіяни не можуть зняти готівкові кошти після безпрецедентної атаки кіберфахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони України по банківському сектору.

Про це повідомляють джерела у ГУР для hromadske, Укрінформу.

Атака на банківський сектор, який задіяний у фінансуванні збройної агресії РФ, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів.

Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж і національних платіжних систем зазнали атаки банкомати.

Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

Як повідомляють джерела в розвідці, до головних банківських установ Росії, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати.

Відтепер користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові й кредитні картки відразу блокуються.

Крім того, кіберфахівцям ГУР вдалося отримати доступ до великих обсягів баз даних фінансових установ, на яких здійснюється атака.

До уражених “ВТБ-Банку”, “Альфа Банку”, “СберБанку”, “Райффайзен банку”, “РСХБ Банку”, “Росбанку”, “Газпромбанку”, “Т-Банку” та “іБанку” додався російський банк “Дом.рф”. Також заблокована робота брокерського додатку “Т-інвестиції”.

Оскільки 26 липня Росія підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Як зазначили в ГУР, масштабна кібератака проти російського фінсектору розпочалася ще вранці 23 липня.

Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Пізніше під удар потрапили популярні онлайн-месенжери, інтернет-провайдери й надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.

Як підкреслили джерела в ГУР, операція проти фінансових установ Росії триває.