Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії не змогли отримати доступ до градирні Запорізької атомної електростанції, де сталася пожежа.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Представники МАГАТЕ провели огляд градирні та радіаційний моніторинг, але не змогли отримати доступ до внутрішньої частини градирні для перевірки можливих пошкоджень водяних форсунок.

МАГАТЕ поки не зробило остаточного висновку щодо причин загорання на градирні Запорізької АЕС, незважаючи на огляд пошкодженої ділянки, проведений 12 серпня. Експерти агентства не змогли встановити причину займання.

Пожежа, що розпочалась ввечері 11 серпня на Запорізькій АЕС, станом на ранок понеділка, 12 серпня, припинилась.

Ввечері у неділю, 11 серпня, в багатьох Telegram-каналах з’явилися фото із зображенням пожежі на Запорізькій атомній електростанції. Вірогідними причинами цього інциденту, на думку Енергоатому, може бути або недбалість російських окупантів, або свідомий підпал градирні.