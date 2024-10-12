Президент України розповів, що Олександр Сирський доповів йому про всі напрямки на передовій, зокрема про Курську операцію.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

«Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі», — заявив президент України.

Він зазначив, що загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови і жорсткі дії ворога. Але, за словами Президента, стійкість українських підрозділів має вирішальне значення.

Нагадаємо, раніше Десантно-штурмові війська ЗСУ повідомили, що бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади в одному з населених пунктів РФ на Курському напрямку знищили штурмову групу російських окупантів. Як зазначили українські військові, вони ліквідували окупантів 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявляв 12 жовтня, що у Курській області тривають активні бої, ситуація динамічно змінюється. За його словами, Сили оборони України частково повернули втрачені позиції, але російські окупанти знову послали колони на штурм і «влізли туди».