Російські окупаційні сили продовжують вивезення врожаю соняшника з Луганщини за безцінь, спрямовуючи його до Африки через Росію. Це не лише економічний тиск на українських фермерів, а й стратегія підриву економічної стабільності регіону.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

З тимчасово окупованих територій Луганської області росіяни збираються вивезти понад 300 тонн соняшника, який вони “придбали” у місцевих аграріїв за мінімальні ціни.

Планується, що цей урожай буде доставлено до Росії, а звідти – до країн Африки. Ця схема є частиною стратегії фейкового міністерства сільського господарства так званої “лнр”, яке зосереджується на співпраці з африканськими державами.

На окупованих територіях України подібні “угоди” діють з початку війни. Окупаційні адміністрації створюють жорсткі умови для фермерів, змушуючи їх продавати врожай визначеним компаніям за фіксованими, заниженими цінами.

Центр національного спротиву підкреслює, що вивезення врожаю окупантами є не лише економічним злочином проти України, а й частиною ширшої стратегії, спрямованої на дестабілізацію регіону та використання українських ресурсів для зміцнення позицій Росії на світовій арені.