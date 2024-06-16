Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram-каналі.

«На Біловодщині загарбники облаштували військовий полігон. У місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу», — написав він.

За словами Лисогора, на тренування окупантів вже почали скаржитися місцеві жителі.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА писав про те, що росіяни планують об’єднати в новий федеральний округ під назвою “Новоросія” тимчасово окуповані українські території, включаючи чотири області та Автономну Республіку Крим.

Крім того, голова ОВА повідомив, що з 1 липня у так званій “ЛНР” планують підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Це намагаються виправдати, назвавши це індексацією, щоб зменшити обурення серед населення. Очікується, що ціни зростуть до 30%.