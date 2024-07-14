Російські війська з пів години з реактивної системи залпового вогню «Град» обстрілювали Білопілля Сумської області, внаслідок чого двоє жителів зазнали поранень.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Фейсбуці.

За даними слідства, 14 липня з 17:00 упродовж 30 хвилин ворог, за попередніми даними, з РЗВС «Град» обстрілював житлові квартали Білопілля Сумського району.

Унаслідок атаки російських загарбників два жителі отримали поранення. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, гаражні приміщення та лінія електропередач.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до управління Служби безпеки України в Сумській області.

Як повідомлялося, 14 липня сили протиповітряної оборони збили над Сумщиною російську крилату ракету.