Зранку у неділю, 17 листопада, російські війська атакували Дніпро. Наразі відомо про одну постраждалу людину у Дніпрі та двох загиблих у Нікополі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор зранку атакував Дніпро. Наразі відомо про одну постраждалу людину. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу”, – йдеться у дописі посадовця.

За даними очільника ОВА, у місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.

Крім того, зранку російські війська вже декілька разів атакували Нікопольщину. Били артилерією, скеровували дрони-камікадзе.

“Через ворожий обстріл у Нікополі загинули дві людини. Це 58-річний чоловік і 62-річна жінка. Співчуття рідним. Пʼять місцевих мешканців постраждали. Три жінки 67, 72 і 57 років. А ще поранені двоє чоловіків 40 і 32 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу”, – проінформував Лисак.

Він додав, що внаслідок обстрілів пошкоджені транспортне підприємство, декілька приватних будинків, господарські споруди, автівки.

Також Лисак повідомив, що через ранкову російську атаку на Дніпропетровщині запроваджено аварійні відключення електропостачання.

“Нагадую, що в області – майже 1500 Пунктів незламності. Там є світло і тепло. Можливість підзарядити гаджети”, – додав глава області.