Впродовж суботи, 16 листопада, російські війська обстрілювали Дніпропетровську область з артилерії та РСЗВ, а також атакували безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів поранення зазнала 75-річна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

“Обстріли з “Градів” та артилерії. Атаки безпілотниками. Протягом дня Нікопольщина була під ворожим ударом майже півтора десятка разів. Агресор цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах”, – зазначив посадовець.

В ОВА додали, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів постраждала 75-річна жінка. Їй надали медичну допомогу, лікування відбуватиметься амбулаторно.

Також Лисак повідомив, що наслідком російських атак стало пошкодження транспортного підприємства, п`ятиповерхівки, десяти приватних будинків та десяти господарських споруд, трьох гаражів, сонячних панелей, теплиці, лінії електропередачі та газогону.