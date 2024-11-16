Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
“Обстріли з “Градів” та артилерії. Атаки безпілотниками. Протягом дня Нікопольщина була під ворожим ударом майже півтора десятка разів. Агресор цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах”, – зазначив посадовець.
В ОВА додали, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів постраждала 75-річна жінка. Їй надали медичну допомогу, лікування відбуватиметься амбулаторно.
Також Лисак повідомив, що наслідком російських атак стало пошкодження транспортного підприємства, п`ятиповерхівки, десяти приватних будинків та десяти господарських споруд, трьох гаражів, сонячних панелей, теплиці, лінії електропередачі та газогону.
- На Сумщині від початку війни пошкоджено півтори тисячі енергетичних об’єктів, з них 46 – за листопад
- Окупанти обстрілюють з БпЛА мирних жителів Херсонщини: поранено троє чоловіків
- На Харківщині троє людей постраждали внаслідок російських ударів