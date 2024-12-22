Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини”, — написав Філашкін.

За його інформацією, через обстріли у Покровську поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків, три багатоповерхівки, три промислові будівлі. В Удачному Покровського району загинула людина.

У Лимані пошкоджені три будинки, у Костянтинівці – 13 будинків і 9 автівок.

Окрім того, у Сіверську пошкоджено 5 багатоповерхівок і чотири приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджень зазнали 6 приватних будинків і багатоповерхівка.

З лінії фронту евакуйовано 612 людей, у тому числі 21 дитину, зазначив Філашкін.

  • Ворог вдарив балістикою по Херсонській громаді, є жертви
  • Херсонщина під ударами ворога: 2 людини загинули, ще 11 поранені
  • Через нічну атаку РФ “Сільпо” втратило склад і товарів на 400 млн грн