Армія РФ 21 грудня понад два десятки разів атакувала Донецьку область, загинув цивільний та ще один був поранений.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини”, — написав Філашкін.

За його інформацією, через обстріли у Покровську поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків, три багатоповерхівки, три промислові будівлі. В Удачному Покровського району загинула людина.

У Лимані пошкоджені три будинки, у Костянтинівці – 13 будинків і 9 автівок.

Окрім того, у Сіверську пошкоджено 5 багатоповерхівок і чотири приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджень зазнали 6 приватних будинків і багатоповерхівка.

З лінії фронту евакуйовано 612 людей, у тому числі 21 дитину, зазначив Філашкін.