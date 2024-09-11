У Волноваському районі на Донеччині російські війська обстріляли евакуаційну групу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок чого двоє рятувальників зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«Евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл на Донеччині», — йдеться в заяві.

У ДСНС уточнили, що під час евакуації мирних жителів у Волноваському районі було поранено двох рятувальників із Запорізької та Херсонської областей. Їх доставили до медичного закладу.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено два броньовані автомобілі.

Раніше, наприкінці серпня, російські військові атакували безпілотником автомобіль групи «Фенікс», яка займалася евакуацією людей з міста Українськ на Донеччині.