“Внаслідок обстрілу, попередньо травмовано 10 людей, з яких 6 – діти. Одна жінка і дитина – у важкому стані”, – розповіли пізніше в Сумській ОВА.

Крім того, сталося і руйнування інфраструктури.

“Інформації щодо загиблих містян наразі немає, але є люди в тяжкому стані”, – повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло.

Російські війська від початку масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року постійно обстрілюють прикордоння Сумської області. Для атак РФ використовує дрони, артилерію та іншу зброю. Також зафіксовані непоодинокі спроби проривів російських ДРГ у Сумській області.