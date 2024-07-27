Росіяни атакували Глухів, застосувавши реактивні системи залпового вогню. Зафіксовано 12 вибухів.

“Інформації щодо загиблих містян наразі немає, але є люди в тяжкому стані”, – повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло.

Крім того, сталося і руйнування інфраструктури.

“Внаслідок обстрілу, попередньо травмовано 10 людей, з яких 6 – діти. Одна жінка і дитина – у важкому стані”,розповіли пізніше в Сумській ОВА.

Російські війська від початку масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року постійно обстрілюють прикордоння Сумської області. Для атак РФ використовує дрони, артилерію та іншу зброю. Також зафіксовані непоодинокі спроби проривів російських ДРГ у Сумській області.

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