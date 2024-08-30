У Харкові сьогодні, 30 серпня, було чути вибухи. Росіяни обстріляли місто авіабомбами. В одному з районів снаряд влучив у житловий 12-поверховий будинок.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, коли військові попереджали про запуск КАБів.

«Один із ударів припав по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – написав він.

Пізніше глова міста уточнив, що в Індустріальному районі Харкова влучили в 12-ти поверховий житловий будинок. Там зафіксували пожежу та часткову руйнацію.

«У Немишлянському районі окупанти вбили дитину просто на дитячому майданчику. Дівчинка. Ще мінімум троє людей у ​​цьому районі поранені. В Індустріальному районі в багатоповерхівці, що горить, вже двоє загиблих», – написав Терехов.

Пізніше кількість загиблих від удару по багатоповерхівці зросла до трьох.

Голова ОПУ Андрій Єрмак опублікував відео, де видно пожежу в будинку.

За словами голови Харківської ОВА, всього у Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу вже 28 постраждалих.