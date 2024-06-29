Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Тelegram-каналі.
За даними слідства, 29 червня близько 06:00 ворог завдав авіаційний удар по с. Богуславка Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.
Також сьогодні російські війська обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 70-річна жінка. Потерпіла перебуває у лікарні. Пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад та житлові будинки.
Напередодні ворог обстріляв с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок атаки на населений пункт загинула 56-річна жінка.
Також вчора близько 16:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Білий Колодязь Чугуївського району. Отримала поранення 62-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, російська терористична армія у четвер, 27 червня, уперше атакувала Харків ФАБ-500 з модулем планерування та корекції: окупанти вдарили по житловому району та гуртожитку навчального закладу. Постраждали люди.
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