Вранці у суботу, 29 червня, ворог завдав авіаційного удару по с. Богуславка Ізюмського району на Харківщині, одна людина загинула, ще одна - поранена.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Тelegram-каналі.

За даними слідства, 29 червня близько 06:00 ворог завдав авіаційний удар по с. Богуславка Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Також сьогодні російські війська обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 70-річна жінка. Потерпіла перебуває у лікарні. Пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад та житлові будинки.

Напередодні ворог обстріляв с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок атаки на населений пункт загинула 56-річна жінка.

Також вчора близько 16:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Білий Колодязь Чугуївського району. Отримала поранення 62-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, російська терористична армія у четвер, 27 червня, уперше атакувала Харків ФАБ-500 з модулем планерування та корекції: окупанти вдарили по житловому району та гуртожитку навчального закладу. Постраждали люди.