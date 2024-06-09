Вночі російські війська вдарили по селищу Борова на Харківщині з РСЗВ "Ураган".

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вночі 9 червня російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району, що призвело до пошкодження приватних будинків та поранення 82-річного чоловіка.

Також увечері 8 червня росіяни здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна Куп’янського району, в результаті чого 55-річну жінку з численними пораненнями було госпіталізовано до лікарні.

“Попередньо, війська РФ вдарили по населеному пункту з РСЗВ “Ураган”, – йдеться у дописі.

Інформують, що за процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).