У суботу, 24 серпня, російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, постраждали півторарічний хлопчик та троє чоловіків.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Тelegram-каналі.

“Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждало немовля. “Швидка” доставила до лікарні хлопчика, якому лише півтора року. Він дістав вибухову травму та поранення руки”, — йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, малюк у стані середньої тяжкості наразі перебуває у реанімації.

Своєю чергою начальник Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що внаслідок атаки важкого поранення зазнав 66-річний чоловік. Його доправили до лікарні з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузію, переломом плеча та осколковими пораненнями.

Також внаслідок влучання снаряда у будинок поранений 58-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями черевної порожнини й обличчя. Медики борються за його життя.

Зазначається, що обстрілу зазнав також Корабельний район міста. За інформацією Херсонської ОВА, чоловік 1947 р.н. дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення спини. Його дообстежують медики. Відомо, що на момент ворожого обстрілу потерпілий був на подвір’ї.

Пізніше Мрочко повідомив, що з початку доби в Херсоні загинуло двоє людей від ворожих обстрілів.

“За сьогодні друга смерть у Херсоні через обстріли, які окупанти ведуть з лівого берега. Вночі загинула 62-річна жінка. Близько опівдня травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік років 55”, — написав начальник Херсонської МВА.