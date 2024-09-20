Впродовж 20 вересня окупаційні війська здійснили атаки на Херсон та Станіслав. Внаслідок обстрілів загинули 74-річна жінка та 27-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

За його даними, внаслідок російського обстрілу Херсона 27-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці, отримав несумісні із життям травми.

Цього ж дня війська країни-агресора вчинили атаку на місто Станіслав, в результаті чого загинула літня жінка.

“Ворог атакував Станіслав. Внаслідок обстрілу населеного пункту росіяни обірвали життя 74-річної жінки. Вона загинула на місці”, – додав Прокудін.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російська війська атакували Дніпро. За попередніми даними, через удар по місту постраждав 19-річний хлопець – у нього множинні садна та перелом. Ним опікуються лікарі.