Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.
За його даними, внаслідок російського обстрілу Херсона 27-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці, отримав несумісні із життям травми.
Цього ж дня війська країни-агресора вчинили атаку на місто Станіслав, в результаті чого загинула літня жінка.
“Ворог атакував Станіслав. Внаслідок обстрілу населеного пункту росіяни обірвали життя 74-річної жінки. Вона загинула на місці”, – додав Прокудін.
Нагадаємо, сьогодні ввечері російська війська атакували Дніпро. За попередніми даними, через удар по місту постраждав 19-річний хлопець – у нього множинні садна та перелом. Ним опікуються лікарі.
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