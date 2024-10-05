Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

“Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки. Тіла 44-річного та 46-річного місцевих мешканців кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артобстріл села“, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 4 жовтня, російські загарбники завдали 400 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Раніше ми писали про те, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни почали призов громадян України на строкову службу. Чоловікам рекомендується звертатися до державного проєкту “Хочу жить”.