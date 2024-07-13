У суботу, 13 липня, окупанти обстріляли населені пункти Куп’янського району Харківщини, поранена 39-річна жінка. Також окупаційні війська вдарили по відділенню «Нової пошти».

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram-каналі.

«У результаті ворожих ударів по Куп’янську-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому близько 12:00 унаслідок обстрілу загорілось приміщення відділення «Нової пошти» у селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пізніше ворог вдарив по селищу Буди, що в Харківському районі. Осколкове поранення отримав чоловік 24 років.

В ОВА додали, що об 11:45 під ворожим обстрілом опинилось село Пристін. Інформація про постраждалих внаслідок цієї атаки не надходила.

Нагадаємо, напередодні у Мирнограді Донецької області росіяни скинули авіабомбу на зупинку громадського транспорту. Ще один авіаудар прийшовся по адмінбудівлі. Загинули чотири людини, ще дев’ять зазнали поранень, серед них – дитина.