Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
“Протягом дня ворог атакував Нікопольщину зо два десятки разів. Район потерпав від дронів-камікадзе та артобстрілів. Скинув агресор і боєприпас з БпЛА. Гучно було в Нікополі, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах”, – йдеться у дописі.
За інформацією Лисака, в результаті обстрілів поранення отримав 48-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
Як зазначив глава ОВА, внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.
“Знищена господарська споруда, ще кілька – пошкоджені. Понівечені й інфраструктура, АЗС. А ще – три багатоповерхівки й чотири приватні будинки. Побитий парник”, – додав Лисак.
Нагадаємо, впродовж сьогоднішнього дня загарбницькі війська здійснили кілька атак на населені пункти Харківщини. Станом на 17:00 відомо про двох цивільних загиблих — 43-річного чоловіка та 53-річної жінки. Ще щонайменше дві жінки отримали поранення.
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