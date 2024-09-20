Впродовж п'ятниці, 20 вересня, російські війська атакували Нікопольщину в Дніпропетровській області. Ворог здійснив щонайменше 20 обстрілів, використовуючи ударні дрони та артилерію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

“Протягом дня ворог атакував Нікопольщину зо два десятки разів. Район потерпав від дронів-камікадзе та артобстрілів. Скинув агресор і боєприпас з БпЛА. Гучно було в Нікополі, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах”, – йдеться у дописі.

За інформацією Лисака, в результаті обстрілів поранення отримав 48-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

Як зазначив глава ОВА, внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.

“Знищена господарська споруда, ще кілька – пошкоджені. Понівечені й інфраструктура, АЗС. А ще – три багатоповерхівки й чотири приватні будинки. Побитий парник”, – додав Лисак.

Нагадаємо, впродовж сьогоднішнього дня загарбницькі війська здійснили кілька атак на населені пункти Харківщини. Станом на 17:00 відомо про двох цивільних загиблих — 43-річного чоловіка та 53-річної жінки. Ще щонайменше дві жінки отримали поранення.