Російські війська завдали ударів по селищу Нью-Йорк та селу Іллінка на Донеччині. Поранено двох людей, їх доправили до лікарні.

Про це повідомляє Суспільне Донбас з посиланням на інформацію речниці прокуратури Донеччини Анастасії Мєдвєдєвої.

“Сьогодні близько 14:00 окупанти обстріляли село Іллінка Покровського району. Внаслідок ворожої атаки отримала поранення 67-річна жінка. Її ушпиталено”, — повідомила Мєдвєдєва.

Також за даними речниці, під час чергового удару по селищу Нью-Йорк Бахмутського району травмовано чоловіка 63 років. Його доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни, додала речниця прокуратури.

Війська РФ протягом 7 липня обстрілювали Нікополь і Покровську громаду з важкої артилерії та били дронами. Пошкоджені освітні заклади, багатоквартирні та приватні будинки, газогін, виникли пожежі.