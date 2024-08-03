У суботу, 3 серпня, російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина загинула і дві поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

Він зазначив, що цього разу окупанти влучили у приватний сектор: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень. З огляду на регулярні обстріли Донеччини, посадовець наголосив на важливості вчасної евакуації, яка збереже життя.

“Уся територія Донеччини — небезпечна для життя. Росіяни б’ють по цивільних цілеспрямовано і регулярно. Не ризикуйте своїм життям. Евакуюйтесь”, — додав Філашкін.

Додамо, що за попередню добу росіяни 30 разів обстріляли 16 населених пунктів Донеччини. Троє цивільних загинули, вісім людей зазнали поранень. У ніс на 3 серпня ворог випустив по області 11 ракет: сім по Покровську і чотири по Мирнограду.